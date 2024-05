Vente OM : L’Arabie Saoudite va virer un grand nom

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que poussive, l'OM a finalement terminé huitième de Ligue 1 et ne sera donc pas qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Résultat, les rumeurs concernant la vente du club se font de plus en plus insistantes. Et selon Thibaud Vézirian, l'Arabie Saoudite pourrait débarquer et se séparer de Pablo Longoria.

C'est désormais officiel, l'OM ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Seulement huitième en Ligue 1, le club phocéen va donc vivre un été particulièrement mouvementé avec avec tout une priorité claire, trouver un nouvel entraîneur. Il faudra ensuite renforcer un effectif qui devrait être affaibli par de nombreux départs. Sauf si d'ici-là, l'OM est vendu à l'Arabie Saoudite comme l'assure Thibaud Vézirian dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube .

Vente OM : Un milliardaire a lâché sa réponse en privé ! https://t.co/vaUk6TnfCT pic.twitter.com/Dyg8UzcrJf — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

«Tout le monde le sait que le club est vendu»

« Tout le monde le sait que le club est vendu, la question, c'est quand est-ce qu’ils vont le dire et qu’ils vont l’officialiser ? (…) On attend tous les bonnes nouvelles dans les jours et les semaines à venir, ce changement va être un raz de marée médiatique et ça va être un vent nouveau exceptionnel pour le club. On attend tout ça, car on en a marre », lance le journaliste le plus actif sur le sujet de la vente de l'OM.

«Longoria quittera le club au moment de l’officialisation du deal»