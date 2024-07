Vente OM : «Une pluie de confirmations», l'Arabie Saoudite arrive ?

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs années, la question d'une vente de l'OM chez les Saoudiens persiste. Le journaliste Thibaud Vézirian fut l'un des premiers à lancer cette rumeur et il n'en démord pas, malgré de nombreuses critiques reçues ces derniers temps. Samedi, il a à nouveau évoqué ce dossier et s'est montré confiant, parlant même de multiples confirmations d'une vente du club à l'Arabie saoudite.

Franck McCourt est depuis 2016 le propriétaire de l'OM. Avec lui, peu de choses ont changé, avec seulement deux participations à la Ligue des Champions. L'OM aura cependant réussi à atteindre la finale de la Ligue Europa en 2018. Souvent contesté par son absence, Franck McCourt fait l'objet de nombreuses rumeurs autour d'une potentielle vente du club phocéen à des riches saoudiens...

«Je suis le dossier chaque jour et je n’ai pas besoin d’en parler publiquement»

Dans des propos tenus sur Twitch et rapportés par Foot01 , le journaliste Thibaud Vézirian est encore persuadé que l'OM sera bien vendu à l'Arabie saoudite : « Oser penser que j’ai été manipulé alors que j’ai fait quatre ans d’enquête, c’est vraiment que vous n’avez rien suivi ou rien compris (…) Je ne gère pas la temporalité et je ne l’ai jamais gérée, ce n’est pas mon souci. En revanche, je suis le dossier chaque jour et je n’ai pas besoin d’en parler publiquement. »

«J’ai une pluie de confirmations, une pluie de félicitations»