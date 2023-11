Vente OM : McCourt va lâcher Marseille, c’est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, les rumeurs concernant la vente de l'OM se sont accélérées et deviennent de plus en plus sérieuses puisque les sources se multiplient à ce sujet. D'ailleurs au sein du club phocéen, le processus de vente est même jugé inéluctable et ne ferait plus de doute en interne.

C'est le serpent de mer qui affole Marseille depuis quasiment trois ans désormais. La vente de l'OM continue d'être largement commentée et les rumeurs se sont même accélérées ces derniers jours, assurant que l'Arabie Saoudite allait prochainement reprendre le club phocéen. Il faut dire que dans le même temps, la distance prise par Frank McCourt contribue à rendre crédible ces rumeurs.

Révolution à l’OM, il interpelle Longoria et McCourt https://t.co/zrFFC0IQVY pic.twitter.com/ZbqvyykNfg — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

En interne, le processus de vente ne fait plus de doute

Et cette fois-ci, les sources se multiplient. Plusieurs médias importants confirment que la vente de l'OM est devenu un sujet sérieux, notamment dans le cadre de l'expansion de l'Arabie Saoudite. A tel point que selon les informations de L'EQUIPE , au sein du club phocéen, de nombreuses sources jugent inéluctable la mise en retrait de Frank McCourt qui s'est même éloigné des instances du football français alors qu'il était encore très impliqué au moment de la signature du deal entre la LFP et CVC en 2022.

Longoria dément la vente de l'OM