Vente OM : McCourt réclame une fortune ?

Alexis Brunet

Le sujet de la vente de l'OM est un vieux serpent de mer, qui traîne depuis plusieurs années. Dernièrement les rumeurs d'une arrivée de l'Arabie saoudite se font de plus en plus précises. Mais l'arrivée d'un potentiel nouvel investisseur serait bloquée par le prix trop élevé demandé par Frank McCourt, propriétaire du club phocéen.

Depuis 2016, l'OM est la propriété de Frank McCourt, un homme d'affaires américain. Mais il est possible que huit ans plus tard, ce dernier fasse ses valises, et décide de vendre le club phocéen.

Poulmaire confirme des contacts

Dans l'émission Rothen s'enflamme , l'avocat Didier Poulmaire, qui a conseillé Frank McCourt lors du rachat du club en 2016, a affirmé avoir été contacté de nouveau, dans l'objectif d'une future vente de l'OM. « On me sonde, oui. Je suis soumis au secret professionnel, donc je ne peux malheureusement pas vous en parler. »

McCourt demande trop d'argent