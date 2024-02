Vente OM : L’Arabie Saoudite vend la mèche pour le successeur de Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un départ qui pourrait faire parler. Alors que les rumeurs sur une hypothétique vente de l'OM continue à fleurir sur les réseaux sociaux, Pablo Longoria se met petit à petit en retrait. Une démission dans les prochains mois ne surprendrait personne. Mais qui pourrait le remplacer. Pressentie pour remplacer Frank McCourt à la tête du club, l'Arabie Saoudite aurait une idée en tête.

Est-ce le hasard du calendrier ou le signe d'une opération qui se trame en coulisses ? L'avenir nous le dira, mais l'OM serait à l'aube d'un changement profond. Selon L'Equipe , Pablo Longoria pourrait quitter la présidence du club marseillais.

Qui pour remplacer Longoria ?

Une information qui tombe à un moment où les rumeurs sur l'avenir de Frank McCourt se font de plus en plus nombreuses. Journaliste, Thibaud Vézirian annonce que le départ de Pablo Longoria devrait précéder une cession de vente. L'Arabie Saoudite pourrait prendre le contrôle de l'OM et élire un nouveau dirigeant.

L'Arabie Saoudite a une idée