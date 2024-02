«Ils sont nuls», les joueurs de l’OM se font dézinguer en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par l’OL dimanche dernier, l’OM traverse une période très compliquée sur le plan sportif, et Gennaro Gattuso peine à trouver la bonne formule pour redresser la barre. D’ailleurs, Jean-Michel Larqué ne se montre pas tendre du tout avec les joueurs marseillais et en tacle frontalement certains, dont une recrue du mercato hivernal.

C’est de nouveau la crise à l’OM ! Le club phocéen n’a plus gagné un match de championnat depuis le 17 décembre dernier (contre Clermont, 2-1), et la nouvelle défaite concédée dimanche dernier sur la pelouse de l’OL (0-1) a été la goutte de trop pour les supporters. Malgré un mercato agité et plusieurs renforts, dont celui de Jean Onana au milieu de terrain, l’OM n’avance plus. Et les observateurs le voient bien.

Le boss de l'OM se lâche en pleine crise https://t.co/LBcfE9ktAV pic.twitter.com/uuR5znjQei — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Larqué se lâche sur Onana

Interrogé en direct sur RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme mardi, Jean-Michel Larqué a notamment taclé Onana sur ses débuts à l’OM : « Quand j'entends que ce n'est pas un problème technique... Quand j'ai regardé le match dimanche, avec un garçon comme Onana qui est titulaire au milieu de terrain et ce même pendant la CAN, je rêve », s’exclame l’ancien joueur de l’ASSE.

« Ils ne marqueront jamais. Ils sont nuls »