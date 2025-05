Vente OM - McCourt : La grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les spéculations vont bon train depuis maintenant plusieurs années au sujet d'une possible vente de l'OM à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite, Pablo Longoria a peut-être vendu la mèche à ce sujet. Le président du club phocéen, directement rattaché à Frank McCourt, indique que seuls de mauvais résultats à la tête de l'OM pourraient mettre fin à son règne.

Propriétaire de l'OM depuis octobre 2016, Frank McCourt s'apprête-t-il vraiment à vendre le club à l'Arabie Saoudite ? Ce feuilleton fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, et pourtant, aucune avancée ne semble concrète à ce jour. D'ailleurs, Pablo Longoria a peut-être vendu la mèche dans un entretien accordé à RMC Sport vendredi, et dans lequel il dévoile la seule raison valable qui pourrait mettre un terme à sa présidence à l'OM : les résultats sportifs.

Longoria et ses ambitions

« Chaque semaine, on se concentre sur le prochain match. Une semaine, un match. C’est ce que je demande à tout le monde. On est dans une position qui permet d’avoir un avantage psychologique par rapport aux autres. Si on fait notre boulot, on atteindra nos objectifs. C’est la meilleure façon de gérer la situation actuelle. On se concentre sur le match contre Lille. Puis Le Havre », indique Longoria, avant de faire une grosse annonce sur son avenir et donc celui du projet mis en place actuellement à l'OM.

« J’espère que mon passage va durer le plus longtemps possible »

« Un autre homme à l’OM ? Oui, chaque pas dans ta vie te fait évoluer, grandir en tant que professionnel surtout. Je suis une personne très inquiète et très ambitieuse. Je dois toujours représenter au mieux ce club. J’espère que mon passage va durer le plus longtemps possible mais ça dépend des résultats. On est tous dépendant des résultats », insiste le président de l'OM, dont l'avenir au sein du projet McCourt semble donc uniquement déprendre des résultats, et non d'une possible vente.