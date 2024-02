Vente OM : McCourt fixe un prix de folie ?

Arnaud De Kanel

Battu par l'OL, l'OM n'y arrive définitivement pas cette saison. Du changement est réclamé à tous les étages par les supporters, à commencer par le propriétaire du club, l'Américain Frank McCourt. Comme indiqué par le10sport.com, ce dernier cherche un repreneur mais il n'a reçu aucune offre. Selon Daniel Riolo, il réclamerait 400M€ pour céder son bien.

Et si l'OM changeait de propriétaire dans les mois à venir ? Cette hypothèse est de plus en plus envisageable puisque Frank McCourt est désormais ouvert à une vente comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Daniel Riolo confirme et annonce même le prix assez fou fixé par l'homme d'affaires américain.

C’est la crise à l'OM, Gattuso est cash https://t.co/tJNurqowsS pic.twitter.com/uneSURJDSK — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«Il veut 400M»

« La vente de l’OM et McCourt ? Pour l’instant, il n’y a personne pour lui acheter, c’est ça le souci. Il veut beaucoup, il veut 400M, mais il ne trouvera jamais à ce prix-là part si c’est un Saoudien qui tombe dessus », a révélé Daniel Riolo dans l'After Foot . Il affirme même que Pablo Longoria va quitter le club en fin de saison.

«En plus, il va partir»