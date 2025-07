Vente OM : McCourt enrage !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Propriétaire de l'OM depuis quasiment 9 ans maintenant, Frank McCourt doit faire avec les nombreuses rumeurs concernant la vente du club phocéen. N'ayant pas l'intention de lâcher son bien, l'Américain a multiplié les démentis. Pas de quoi toutefois calmer les bruits autour d'une vente de l'OM. De quoi agacer McCourt.

Cela fait maintenant plusieurs années qu'il est question de la vente de l'OM. C'est Thibaud Vézirian qui avait été le premier à lâcher cette bombe et depuis, le journaliste n'en démord pas. Pourtant, aujourd'hui, aucun signe d'une officialisation imminente à Marseille. Frank McCourt n'a d'ailleurs pas cessé de le dire : l'OM n'est pas à vendre. D'ailleurs, dans une récente interview accordée au JDD, l'Américain en a rajouté une couche, balançant : « Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui est compte, c’est la stabilité de l’Olympique de Marseille et sa capacité de grandir ».