Vente OM : L’Arabie Saoudite a déjà choisi son entraîneur

L'Arabie Saoudite s'apprête à débarquer à l'OM en lieu et en place de Frank McCourt. C'est en tout cas ce qu'affirme Thibaud Vézirian. Le journaliste continue d'annoncer l'arrivée prochaine de nouveaux investisseurs, qui auraient déjà choisi leur entraîneur. Actuellement en place, Roberto de Zerbi aurait été validé par les prochains patrons.

L’OM est entré dans un nouveau cycle. Frank McCourt, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont pris le risque de repartir de zéro, ou presque, et de confier les clés du projet à Roberto de Zerbi, engagé jusqu’en juin 2027. Mais selon Thibaud Vézirian, cette révolution n’est rien comparée à ce qui attend les supporters. Le journaliste annonce que l’OM devrait être vendu à un consortium international dont ferait partie l’Arabie Saoudite.

De Zerbi conforté ?

Selon ses sources, De Zerbi ne serait, toutefois, pas menacé. « De Zerbi, de ce que je sais de source proche des acheteurs de l’OM, c’est un entraîneur bien vu. Tout le monde apprécie le profil, le nom. Quand tu prends un entraîneur à Marseille qui est dans le top10 des entraîneurs les plus chers d’Europe, c’est que tu mises dessus pour le long terme » a-t-il confié sur Twitch.

« Il est là pour construire quelque chose »

Il estime, néanmoins, qu’une mauvaise surprise n’est pas à écarter. « Je ne le vois pas rester seulement un an comme Sampaoli ou Tudor. Mais si on lui a menti sur le projet à long terme de l’OM, il est capable de partir aussi de lui-même. S’il n’a pas les moyens dont il a besoin et qu’il a une grosse offre, basta. Mais je pense qu’il est là pour construire quelque chose et qu’il obtiendra des moyens dans les mois à venir. Sinon, il ne viendrait pas uniquement pour les beaux yeux des supporters » a lâché Vézirian. Il ne manque plus que l'officialisation.