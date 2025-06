Vente OM : C’est terminé avec le PSG ?

L’OM aura donc réussi à finir deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Il y a toutefois eu 19 points d’écart au classement entre les deux clubs. Bien évidemment, l’objectif des Marseillais est de le réduire pour la saison à venir et pour cela, ils ont commencé fort sur le mercato et ce n’est pas fini. Mais voilà que pour rattraper le PSG, seule une vente de l’OM pourrait faire la différence.

« Avec le PSG c’est terminé, sauf cataclysme ou sauf rachat de l’OM »

Le mercato estival a commencé très fort à l’OM et ce n’est pas fini. Le recrutement olympien permettra-t-il alors de battre le PSG en Ligue 1 ? Journaliste pour Le Figaro, Baptiste Desprez en doute, estimant pour RTL que seule une vente de l’OM peut inquiéter les Parisiens : « Un OM plus fort la saison proche et plus proche du PSG ? Pour moi, pas du tout. Les noms énoncés ne me font pas rêver, ne me permettent pas de dire que ces joueurs vont aider à gommer ls 19 points d’écart avec le PSG. On rappelle que l’OM a fini 2ème mais n’avait qu’un match par semaine. L’année prochaine, il y aura la Ligue des Champions. Il faut recruter beaucoup plus. Mais pour moi, il n’y a plus de suspens, il est mort en Ligue 1. Sauf cataclysme, le PSG sera champion de France. Aujourd’hui, il n’y a même plus de match entre le PSG et l’OM. L’OM va fait un championnat avec Monaco, Lille, Rennes, mais avec le PSG c’est terminé, sauf cataclysme ou sauf rachat de l’OM ».