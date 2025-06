Lionel Messi : Le scandale au PSG dénoncé en direct !

Deux ans après son départ du PSG, Lionel Messi continue de faire parler de lui dans la capitale. Cette fois, c’est Jérôme Rothen qui a incendié La Pulga. Sans omettre son talent, le journaliste français a d’abord rappelé le palmarès de l’Argentin avant de critiquer son comportement envers le PSG.

A quelques jours du 1/8e de finale opposant l’ Inter Miami au PSG, Jérôme Rothen s’est penché sur le cas de Lionel Messi avant les retrouvailles avec son ancien club. Il faut dire que l'Argentin n’a pas toujours eu le plus grand des respects envers l’institution parisienne et encore moins depuis son départ. Messi a même ouvertement critiqué le PSG et la manière dont il a été traité là-bas. C’est ce que l'ancien Parisien n’a pas aimé et il l’a bien fait savoir.

« Tu t’es foutu de la gueule du monde au Paris Saint-Germain »

Aucun traitement de faveur de la part de Jérôme Rothen. Malgré le respect qu’il porte à Lionel Messi, qu’il considère comme « le meilleur joueur de l’histoire », il sait faire la part des choses et rester objectif : « Bien sur que tout le monde est critiquable, encore plus quand tu t’es foutu de la gueule du monde au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, alors que c’est le PSG qui t’a sauvé ! Déjà ton salaire, à Barcelone ils t’ont mis dehors parce qu’ils ne pouvaient plus te le payer, et il n’y avait aucun club en Europe qui lui permettait de toucher autant et de rester au très haut niveau pour gagner la Coupe du monde. On a très bien compris que c’était pour ça que t’es venu à Paris ». Pour rappel, si Messi n’est pas prolongé par le FC Barcelone en 2021, c’est à cause des problèmes financiers du Barça et du salaire trop élevé de l'Argentin. Le PSG était alors le seul club qui lui permettait de toucher un si gros salaire en restant à un bon niveau.