Messi : «Il s’est fait dessus», le gros tacle en direct !

Alors que le PSG affrontera Lionel Messi et l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs, Jérôme Rothen a violemment taclé l’Argentin sur RMC. L’ancien Parisien reproche à Messi de ne pas avoir disputé les JO à Paris et appelle même les supporters à ressortir les sifflets pour l’accueillir… aux États-Unis.

Après ses victoires face à l’Atlético Madrid et aux Seattle Sounders, le PSG va affronter l’Inter Miami et Lionel Messi. L’équipe du génie argentin est toujours invaincue dans cette Coupe du monde des clubs, et a notamment réussi à arracher un point face au FC Porto.