Transfert à 45M€ : Le gros coup du PSG ?

L’avenir de Randal Kolo Muani est l’un des gros dossiers du moment. L’attaquant prêté à la Juventus l’hiver dernier est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, qui souhaiterait absolument s’en débarrasser deux ans après son transfert à 95M€. Mais la situation ne s’annonce pas si simple, même si une option claire semble se dégager pour l’international français.

Fortement voulu par le président Nasser Al-Khelaïfi en 2023, Randal Kolo Muani n’a pas convaincu au PSG . Il a ainsi été poussé vers la sortie et en janvier dernier, l’attaquant a été prêté à la Juventus sans option d’achat. Un accord a récemment été trouvé pour le laisser disputer le Mondial des clubs avec les Bianconeri, mais si rien ne change il reviendra à Paris après le 15 juillet prochain.

Le PSG réclamerait 45M€ pour Kolo Muani !

D’après les informations de Mediaset, la Juventus et le PSG négocieraient depuis des semaines, pour essayer de trouver un accord. A Turin, on ne dirait pas non à nouveau prêt de Randal Kolo Muani, mais les caisses bianconere ne peuvent pas se permettre des grosses dépenses. C’est ce qui semble bloquer, puisque le club parisien se serait dit ouvert à cette option d'un nouveau prêt, mais seulement avec une option d’achat obligatoire d’au moins 45M€.