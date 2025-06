Surprise, un attaquant du PSG annonce son transfert ?

Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal, avec d’ailleurs un certain succès. Cette opération ne comporte toutefois aucune option d’achat et il pourrait donc bientôt revenir au Paris Saint-Germain, où il a un contrat jusqu’en 2028.

Troisième plus gros transfert de l’histoire parisienne, Randal Kolo Muani a surtout été un énorme flop. Après une première saison mitigée, l’attaquant a en effet été poussé vers la sortie par Luis Enrique , qui n’est clairement pas un grand fan de son profil. Une solution a été trouvée avec son prêt à la Juventus , mais cela ne règle absolument pas son avenir.

« Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici »

Le principal intéressé a en tout cas exprimé son souhait tout récemment, lançant un message important au PSG. « J'essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très courte » a déclaré Randal Kolo Muani, d’après Tuttosport. « Une fois ce tournoi terminé, on verra ce qui se passe sur le mercato. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens très bien ».