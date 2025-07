Vente OM : C'est confirmé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Frank McCourt a de nouveau démenti les rumeurs de vente de l’OM, alors que l’arrivée de l’Arabie Saoudite continue d’être commentée. Invité à commenter le travail du Bostonien, Jérôme Rothen confirme qu’il compte bien rester à Marseille. Et d’après l’ancien joueur du PSG, c’est une excellente nouvelle pour le club phocéen.

Ces derniers jours, Frank McCourt a de nouveau confirmé qu'il ne comptait pas vendre l'OM, club dont il est propriétaire depuis 2016. « C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir », confiait le Bostonien dans les colonnes du JDD, contredisant donc une nouvelle fois les rumeurs de vente du club. Et Jérôme Rothen confirme d'ailleurs cette tendance.

Rothen confirme pour McCourt « Depuis quelques mois maintenant, on s'aperçoit qu'il n'a pas envie de vendre le club et qu'il met son argent perso. Tous les ans, il essaye de trouver une stratégie qui marche. En effet, il n'a pas les moyens des Qataris, mais il a trouvé la nouvelle stratégie l'année dernière avec un changement de politique et des gens à l'intérieur du club qui ont changé », rappelle-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.