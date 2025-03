«Une star internationale» signe à l’OM, Riolo est choqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM a décidé de se renforcer en recrutant notamment Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, deux transferts largement salués et qui ont ravis les Marseillais. Et pourtant, l’OM ne décolle et semble connaître un coup d’arrêt. Pour Daniel Riolo, cela démontre bien que ce mercato a largement été surcoté par rapport à son apport réel.

Comme souvent lors d’un mercato, l’OM s’est montré très actif. Ainsi, cet hiver, le club phocéen a réussi à se séparer de recrues estivales qui ne se sont jamais imposées à Marseille à savoir Elye Wahi et Lilian Brassier. Des départs rapidement compensés puisque l’OM a notamment recruté Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Deux transferts qui ont largement fait parler puisqu’ils ont été présentés comme deux recrues majeures, et leurs premiers pas à Marseille ont enflammé les fans olympiens. Et pourtant, l’OM marque le pas depuis quelques semaines comme en témoigne la défaite samedi soir contre Lens (0-1). Pour Daniel Riolo, le recrutement hivernal n’y est d’ailleurs pas étranger.

OM : Greenwood écarté, un conflit éclate

➡️ https://t.co/Ggaw6eDHi9 pic.twitter.com/2I8jPRH1sX — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 9, 2025

«Ils sont arrivés en nous disant que c’étaient des méga stars interplanétaires»

« Roberto De Zerbi a changé des choses, car on lui a donné des joueurs au mercato d’hiver, et il veut les faire jouer. Moi, je veux bien, mais les joueurs qu’on lui a donnés et qui sont arrivés avec une fanfare autour d’eux en nous disant que c’étaient des méga stars interplanétaires, mais regardons de plus près ce qu’il s’est passé », explique le journaliste de RMC au micro de l’After Foot avant d’estimer que l’OM est moins fort depuis l’arrivée des deux recrues.

«Bennacer, on nous dit que c’est une star internationale»

« Je trouvais que l’OM était dans une belle progression au niveau du jeu, mais franchement, est-ce qu’il n’y a pas une chute réelle depuis que Bennacer jouer au milieu et qu’on nous dit que c’est une star internationale ? Gouiri a marqué des buts, mais il l’a toujours fait, et en échange on a pris Maupay et Rongier, et on a décidé de les envoyer à la cave. Je trouve cette séquence très curieuse. On a pris Bennacer et Gouiri en disant : "ce sont des bombes atomiques et retirez les deux autres". Mais les deux autres n’avaient pas démérité. Je ne dis pas que Maupay est intouchable, mais il y avait une équipe qui tournait et là, la série n’est pas bonne », ajoute Daniel Riolo.