Une star dévoile les raisons de son transfert à l’OM

Arnaud De Kanel

Afin de pallier au départ d'Alexis Sanchez, l'OM a recruté une autre star en attaque. Le club phocéen a misé sur l'expérimenté Pierre-Emerick Aubameyang, en quête de temps de jeu après une saison plus que délicate à Chelsea. L'attaquant gabonais avait également besoin de retourner dans un pays où il se sent bien.

Pierre-Emerick Aubameyang est la star de l'effectif de l'OM. Passé par les plus grands clubs européens, le Gabonais a rejoint la cité phocéenne cet été et il en avait bien besoin. Après une saison galère à Chelsea, Aubameyang retrouve le sourire à l'OM dans un groupe qu'il apprécie et où la grande majorité parle français.

«Toujours déterminé à faire une grande saison et à marquer des buts»

Interrogé par Prime Vidéo sur son rôle de leader à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a indiqué que son expérience lui permettait d'assumer ses responsabilités. « Mon expérience ? Je pense que ça me sert énormément au vu de notre début de saison difficile entre guillemets. Il faut savoir rester fort mentalement et l’expérience fait que je suis là et que je suis toujours déterminé à faire une grande saison et à marquer des buts forcément . » La star de l'OM a ensuite dévoilé les raisons de son transfert.

«Ça fait du bien de retrouver au quotidien la langue française»