«Une spirale infernale» : Calvaire à l'OM, il raconte !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est un club à part avec une atmosphère bien spécifique. La ville vit à travers les résultats du club, ce qui déchaîne les passions dans le bon et le mauvais sens du terme. Valère Germain en a fait les frais pendant ses quatre saisons à l'OM. Un mauvais procès selon Alassane Pléa.

Dans la foulée du titre de champion de France raflé à l'été 2017 avec l'AS Monaco, Valère Germain quittait le Rocher pour s'installer dans la cité phocéenne. Malgré ses quatre saisons à l'OM et ses 31 buts marqués, l'actuel attaquant du Sanfrecce Hiroshima n'a pas marqué les esprits et s'est même attiré les foudres de quelques supporters de l'Olympique de Marseille à l'instar de Mohamed Henni, vidéaste marseillais et inconditionnel de l'OM.

«C'est le passage à Marseille, c'est amplifié» Le temps d'une saison à l'OGC Nice en 2015-2016, à savoir au moment du prêt de Valère Germain avant son retour à l'AS Monaco, Alassane Pléa (32 ans) a pu côtoyer Germain chez les Aiglons. De quoi lui permettre de lui apporter son soutien en répondant à ses détracteurs. « Humainement c'est un super mec. L'intelligence, il n'est pas très rapide, mais il se déplace parfaitement et devant le but il a souvent le geste juste. C'est le passage à Marseille, c'est amplifié, tu ne marques pas tu rates des occasions, ça va tellement vite. C'est une spirale infernale ».