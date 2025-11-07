Une légende trahit l’OM : L’annonce que personne n’attendait !

Axel Cornic

Grand nom du passé, Fabrizio Ravanelli a retrouvé l’Olympique de Marseille en juillet 2024, pour devenir le Conseiller spécial du président Pablo Longoria. Pourtant, alors qu’il était omniprésent la saison dernière, l’Italien a totalement disparu de la circulation et semble avoir fait une infidélité au club phocéen.

C’est l’un des grands mystères de cette première partie de saison. Alors qu’il était toujours aux côtés de Pablo Longoria et Medhi Benatia en tribune, on ne voit plus Fabrizio Ravanelli. Certains se demandent même s’il travaille toujours à l’OM, qui pour le moment n’a fait aucune annonce officielle à son sujet.

« Nous continuons à travailler avec nos Légendes » Mais s’il a disparu à l’OM, l’ancien attaquant semble toujours aider l’un des anciens club ! C’est en tout cas ce que nous a appris ce vendredi, le président de la Juventus. « Nous continuons à travailler avec nos Légendes : Torricelli, Giaccherini, Ravanelli, Brio. Une collaboration avec d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire de notre club » a déclaré Gianluca Ferrero, d’après Sky Sport Italia.