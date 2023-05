Une légende de retour, l’OM valide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé cette saison, Dimitri Payet était titulaire dimanche soir contre Angers après deux belles entrées en jeu face à Auxerre et Lens. Et le capitaine de l’OM a livré une belle prestation, inscrivant notamment un but (3-1). Une performance saluée au sein du vestiaire marseillais.

Après deux entrées convaincantes face à l’AJ Auxerre et au RC Lens, Dimitri Payet a fait son retour dans le onze de départ de l’OM dimanche soir pour affronter Angers. Buteur, le numéro 10 marseillais s’est montré convaincant comme le souligne Jordan Veretout.

OM - Payet : Il annonce son départ en direct ? https://t.co/WtlbjWz3rM pic.twitter.com/5hHbC27NTo — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

L’OM s’enflamme pourPayet

« Au-delà d'être un capitaine, c'est aussi un ami. Cela n'a pas toujours été facile pour lui cette saison, mais il a toujours été derrière nous, je suis content pour lui ce soir, il le mérite », explique le milieu de terrain de l’OM en zone mixte avant qu’Igor Tudor n’en rajoute une couche.

«Il a été important»