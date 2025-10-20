«Un top joueur» à l'OM, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la large victoire de l'OM contre Le Havre (6-2), Roberto De Zerbi a notamment évoqué la prestation de Mason Greenwood auteur d'un quadruplé. Et sans surprise, le technicien italien s'est montré particulièrement enthousiaste sur les qualités offensives de son numéro 10.

De Zerbi s'enflamme pour Greenwood « Mason peut faire mieux, au-delà de marquer des buts. Il doit s'améliorer dans l'attitude quand on n’a pas le ballon. Il n’a pas besoin de s'améliorer face au but, car sur cet aspect c'est déjà un top joueur, mais il peut devenir l’un des meilleurs du monde, car il en a la qualité », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.