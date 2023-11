Un mensonge révélé sur l’entraîneur de l’OM ?

Thibault Morlain

Pour remplacer Igor Tudor, l’OM avait donc décidé de faire confiance à Marcelino. Mais sur la Canebière, d’autres noms auraient également circulé. A ce propos, l’agent Yvan Le Mée a notamment fait certaines révélations concernant Walter Mazzarri, qui vient de s’engager avec Naples. Mais a-t-il pour autant dit la vérité ?

Cela fait maintenant plusieurs saisons que les entraîneurs s’enchainent sur le banc de l’OM. Gennaro Gattuso a notamment remplacé Marcelino, qui lui avait succédé à Igor Tudor durant le dernier mercato estival. Le Croate avait décidé de claquer la porte et Pablo Longoria avait fait confiance à Marcelino, écartant alors d’autres prétendants comme Walter Mazzarri.

« J’avais proposé Walter Mazzarri »

Walter Mazzarri aurait-il pu devenir l’entraîneur de l’OM ? Au micro de L’After Foot , Yvan Le Mée a assuré : « J’avais proposé Walter Mazzarri, qui jouait en 3-5-2. Mais visiblement, Naples doit être plus con que nous et l’a signé aujourd’hui. On a même fait un entretien pour Mazzarri. Pourquoi ça ne l’a pas fait ? Il faut demander à Monsieur mea culpa (Pablo Longoria) ».

Aucun contact avec l’OM après 2021 !