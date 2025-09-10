Un joueur signe à l’OM : Il annonce du jamais-vu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé fin août à l’Olympique de Marseille, Emerson Palmieri représente l’un des derniers coups du mercato phocéen. L’ancien latéral de l’OL, passé par Chelsea et la sélection italienne, veut se relancer sur la Canebière. Conscient des attentes, il mise sur son envie et le soutien du Vélodrome pour marquer les esprits.

L’OM a été l’un des clubs les plus actifs du mercato estival, et l’arrivée d’Emerson Palmieri en est l’un des symboles. L’international italien, qui avait déjà connu la Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, débarque cette fois à Marseille avec la volonté de retrouver un rôle majeur. Formé au Brésil, naturalisé italien, il a connu des expériences riches à Chelsea comme en Serie A, mais son temps de jeu irrégulier ces dernières saisons l’a poussé à tenter un nouveau défi.

Emerson Palmieri vante l'OM Le choix de l’OM n’est pas anodin : le club cherche à renforcer ses couloirs, tout en misant sur un joueur d’expérience capable d’apporter immédiatement. Pour Emerson, c’est surtout une occasion de montrer qu’il n’est pas en fin de cycle mais encore capable de performances de haut niveau. L’environnement marseillais, exigeant et passionné, constitue à la fois un défi et une opportunité unique. Sa première apparition sous la tunique olympienne pourrait intervenir contre Lorient le 12 septembre prochain, un rendez-vous déjà très attendu par les supporters comme par le joueur lui-même.