Un joueur signe à l’OM : Il annonce du jamais-vu !

Arrivé fin août à l’Olympique de Marseille, Emerson Palmieri représente l’un des derniers coups du mercato phocéen. L’ancien latéral de l’OL, passé par Chelsea et la sélection italienne, veut se relancer sur la Canebière. Conscient des attentes, il mise sur son envie et le soutien du Vélodrome pour marquer les esprits.
L’OM a été l’un des clubs les plus actifs du mercato estival, et l’arrivée d’Emerson Palmieri en est l’un des symboles. L’international italien, qui avait déjà connu la Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, débarque cette fois à Marseille avec la volonté de retrouver un rôle majeur. Formé au Brésil, naturalisé italien, il a connu des expériences riches à Chelsea comme en Serie A, mais son temps de jeu irrégulier ces dernières saisons l’a poussé à tenter un nouveau défi.
Emerson Palmieri vante l'OM
Le choix de l’OM n’est pas anodin : le club cherche à renforcer ses couloirs, tout en misant sur un joueur d’expérience capable d’apporter immédiatement. Pour Emerson, c’est surtout une occasion de montrer qu’il n’est pas en fin de cycle mais encore capable de performances de haut niveau. L’environnement marseillais, exigeant et passionné, constitue à la fois un défi et une opportunité unique. Sa première apparition sous la tunique olympienne pourrait intervenir contre Lorient le 12 septembre prochain, un rendez-vous déjà très attendu par les supporters comme par le joueur lui-même.
« Je n’avais jamais vu »
Lors d'un live Twitch, le joueur a loué l'ambiance du Vélodrome. « L’OM est un très grand club. En France, en Europe et dans le monde. Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l’OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi. J’ai joué dans beaucoup de stades. Je peux vous dire que je n’avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le coup d’envoi, comme au Vélodrome. La pression est énorme. Je suis heureux d’être du bon côté et de pouvoir défendre ce maillot et ces supporters incroyables » a confié Emerson Palmieri.