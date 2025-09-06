Un joueur quitte l’OM et s’embrouille avec l’entraîneur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titulaire avec le Canada face à la Roumanie (3-0) ce vendredi soir, Ismaël Koné a quitté ses partenaires à l’heure de jeu, remplacé par le sélectionneur Jesse Marsch. Une décision contestée par l’ancien joueur de l’OM, prêté cet été à Sassuolo, s’expliquant de longues minutes avec son entraîneur au bord du terrain.

Comme chaque année, le mercato a encore été animé du côté de l’OM, se séparant notamment de plusieurs joueurs. Ismaël Koné fait partie de ceux qui ont plié bagage, prenant la direction de l’Italie en s’engageant en faveur de Sassuolo dans le cadre d’un prêt payant de 2,5M€, avec une option d’achat de 10M€. Un mois après son départ, l’international canadien fait déjà parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons.

❗️Ex-OM : Ismaël Koné pas content de sortir avec le Canada cette nuit🙄



[@onesoccer] pic.twitter.com/anVVpx4pcc — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 6, 2025

Quand Ismaël Koné s’embrouille avec son entraîneur Alors que le Canada affrontait la Roumanie vendredi, le joueur appartenant encore à l’OM est sorti à l’heure de jeu, ne cachant pas son étonnement en quittant la pelouse. Ismaël Koné s’est alors expliqué au bord du terrain avec le sélectionneur Jesse Marsch, une séquence qui a duré de longues secondes.