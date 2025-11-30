Un joueur débarque, il annonce une «folie» à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Apparu à cinq reprises cette saison en championnat, Darryl Bakola a effectué ses grands débuts en Ligue des Champions cette semaine avec l’OM. Titulaire contre Newcastle, le milieu offensif de 17 ans a délivré une belle performance. Sélectionneur des U17 de l’équipe de France, José Alcocer s’est livré sur la folie que peut apporter son profil.

Un nouveau crack à l’OM ? Après l’éclosion de Robinio Vaz cette saison, Darryl Bakola a également brillé cette semaine. Titularisé pour la première fois de sa jeune carrière en Ligue des Champions, le joueur né en 2007 a proposé une belle prestation, matérialisée par une belle passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang.

« Ce qu'il fait est plutôt de très bon niveau » Le natif de Clichy a donc réussi à séduire Roberto De Zerbi à l’OM, ce qui n’étonne pas tellement le sélectionneur de l’équipe de France U17 José Alcocer. « Il possède une qualité technique qui n'est pas forcément dans l'esthétisme, mais qui est dans la fiabilité. Ce qu'il fait est plutôt de très bon niveau. Mais il n'en rajoute pas », a confié ce dernier auprès d’Eurosport.