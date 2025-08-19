Un joueur de l’OM se fait agresser par derrière

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une seule et unique défaite a suffi pour que l’OM implose à Rennes la semaine dernière (0-1). Dans le vestiaire, les esprits se sont échauffés au point où l’ambiance serait devenue électrique, causant le malaise du jeune Darryl Bakola (17 ans). Après qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe aient été une première fois séparés, l’Anglais aurait attaqué l’international français une fois le dos tourné. Explications.

L’optimisme était au beau fixe avant le début de la campagne 2025/2026 de Ligue 1. L’OM sortait d’une tournée de pré-saison sans avoir concédé la moindre défaite malgré des affiches délicates à aborder avec Aston Villa, le FC Séville ou encore le Valence CF (3-1 puis 1-1 contre les deux équipes espagnoles). Cependant, une défaite à Rennes a mis le feu aux poudres en interne.

Altercation chaude entre Rabiot et Rowe Battus par le Stade Rennais en ouverture du championnat (1-0), les joueurs de Roberto De Zerbi étaient en colère et certains d’entre eux en sont venus aux mains. Ce fut le cas d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Au cours d’une explication musclée avec l’Anglais lui reprochant de ne pas être assez investi dans les efforts collectifs, l’international français s’est saisi de Rowe par « le col » à en croire L’Équipe. Au cœur de ces échauffourées, Darryl Bakolo aurait fait un malaise sans gravité, mais nécessitant tout de même une intervention médicale.