Un joueur de l’OM n’a pas le niveau, il dénonce

Présent sur le plateau de l'After Foot sur RMC ces derniers jours, Stéphane Guy a égratigné plusieurs joueurs de l'OM. Après Leonardo Balerdi, l'ancien journaliste de Canal + n'a pas hésité à tacler Jonathan Clauss. Selon lui, l'ancien membre du RC Lens n'a pas le niveau pour occuper le poste d'arrière droit en équipe de France.

Ancien journaliste de Canal + et aujourd'hui sur RMC , Stéphane Guy n'a pas sa langue dans sa poche. Ces dernières heures, il a taclé le niveau de plusieurs joueurs de l'OM à commencer par Leonardo Balerdi.

Guy s'en prend à Balerdi

« Ça me fait rire d’entendre que les Marseillais prient pour que Balerdi soit apte contre le PSG. Je comprends la problématique du moment mais si on m’avait dit il y a un an qu’il faudrait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça. Si tu commences à considérer que Balerdi est un cadre de ton équipe, c’est vraiment que tu n’as aucune ambition à l’OM » a confié le journaliste.

Après Balerdi, au tour de Clauss !