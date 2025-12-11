Un joueur de «classe internationale» à l’OM : C’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé mardi soir pour offrir une précieuse victoire à l’OM contre l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood confirme son excellente saison. Daniel Riolo s’enflamme d’ailleurs pour l’ailier anglais qu’il considère comme un joueur de «classe internationale».

Riolo conquis par Greenwood « On ne m'empêchera jamais de penser que quand t'as des mecs un peu au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Et ce soir, oui, l'OM doit probablement son salut à Mason Greenwood qui est un joueur à part et il ne faut pas avoir honte d'avoir un joueur à part qui fait la décision dans son équipe », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.