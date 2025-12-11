Un joueur de «classe internationale» à l’OM : C’est validé !

Auteur d’un doublé mardi soir pour offrir une précieuse victoire à l’OM contre l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood confirme son excellente saison. Daniel Riolo s’enflamme d’ailleurs pour l’ailier anglais qu’il considère comme un joueur de «classe internationale».
Riolo conquis par Greenwood
« On ne m'empêchera jamais de penser que quand t'as des mecs un peu au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Et ce soir, oui, l'OM doit probablement son salut à Mason Greenwood qui est un joueur à part et il ne faut pas avoir honte d'avoir un joueur à part qui fait la décision dans son équipe », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«L'OM a un joueur de classe internationale»
« Et en plus, il a été bon sur tout le match en montrant que c'est un joueur différent. C'est le meilleur joueur de cette équipe et c'est grâce à lui que l'OM a marqué (…) L'OM a un joueur de classe internationale. Il leur permet de mener 3-1 », ajoute Daniel Riolo, visiblement très convaincu par la prestation de Mason Greenwood.