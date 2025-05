Un joueur affole le mercato, la grande décision de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retournement de situation dans le dossier Ulisses Garcia. Placé dans le loft l'été dernier, l'international suisse de 29 ans s'est accroché et est parvenu à gratter quelques places dans le onze titulaire. L'OM a aussi cru en lui puisqu'il a refusé de nombreuses propositions ces derniers mois. Il pourrait enchainer face au LOSC ce dimanche.

Lié à l’OM jusqu’en 2028, Ulisses Garcia est passé par tous les états ces derniers mois. L’été dernier, il pensait son aventure terminée avec le club marseillais. Placé dans le loft, l’arrière gauche semblait avoir tiré un trait sur son passage. « C'est un ami proche, on prend des nouvelles, on est contents quand l'autre a un impact. Il a passé des moments difficiles cette saison » a déclaré Breel Embolo, joueur de l’AS Monaco.

Retournement de situation avec Garcia

Ces derniers mois, Garcia a pris beaucoup de coups derrière la tête, notamment lorsque la Suisse avait refusé de le convoquer pour le dernier Euro. Le joueur a longtemps gambergé. Mais au cours de l’été, l’OM a envoyé des signaux positifs en refusant notamment plusieurs propositions de Grèce et de Ligue 1 selon les informations de L’Equipe.

Garcia s'affirme à l'OM

Très vite, Garcia a été réintégré au groupe puis au onze titulaire de Roberto de Zerbi. Le Suisse reste sur trois titularisations d’affilées et il pourrait bien en connaître une quatrième face au LOSC ce dimanche. Une situation impossible à imaginer il y a encore quelques semaines.