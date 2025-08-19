Un international français à l’OM : L’incroyable transfert à 20M€ qui se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Adrien Rabiot, l'OM pourrait signer un autre visage de l'équipe de France. A en croire la presse italienne, le club marseillais ciblerait Benjamin Pavard, actuellement sous contrat avec l'Inter. Le champion du monde 2018 ne resterait pas insensible à l'intérêt de la formation phocéenne, qui bouclerait un énorme coup sur le marché des transferts.

Après plusieurs opérations significatives, l’OM cherche encore à solidifier son arrière-garde malgré les arrivées de Facundo Medina, de CJ Egan-Riley puis de Timothy Weah. Roberto De Zerbi a fait de la défense l’un des chantiers prioritaires de l’été, et la cellule de recrutement travaille activement pour dénicher un latéral ou défenseur central polyvalent. C’est dans ce cadre que le nom de Benjamin Pavard est apparu ces dernières heures.

Pavard, le gros coup de l'été ? Selon La Gazzetta dello Sport, l’OM est entré dans la danse pour Benjamin Pavard, aux côtés de Lille, Galatasaray et du club saoudien de Neom. L’Inter Milan serait ouvert à un départ de l’international français contre un chèque compris entre 18 et 20M€.