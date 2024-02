Un escroc fait capoter la vente de l’OM !

Arnaud De Kanel

La vente de l'OM est un sujet récurrent ces derniers temps comme lors de chaque période de crise que traverse le club phocéen. Et lors de la saison 2006-2007, alors que les relations avec les supporters avaient atteint un point de non-retour, Robert Louis-Dreyfus s'était décidé à vendre le club. Le Canadien Jack Kachkar avait présenté son dossier mais un jour de 25 février, tout avait capoté à la dernière minute.

L'OM traverse une période très compliquée en ce moment et les supporters attendent désespérément que Frank McCourt vende le club à un nouvel investisseur. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle vécue lors de l'exercice 2006-2007 où Robert Louis-Dreyfus était sur le point de céder son bien avant de se rendre compte que le potentiel repreneur Jack Kachkar n'était qu'un escroc.

Kachkar devait racheter l'OM

En ce 25 février, La Provence retrace les faits marquants qui se sont produits à cette même date. En 2007, Robert Louis-Dreyfus cherchait à vendre et il pensait avoir trouvé le repreneur idéal en la personne de Jack Kachkar, un homme d'affaires canadien spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Ce dernier avait présenté une offre de 115M€ qui avait convaincu l'ancien propriétaire de l'OM et son entourage. « Les différentes enquêtes menées par divers services de renseignements n’ont rien décelé d’incompatible avec le processus normal de vente », expliquaient certains proches. Mais tout a basculé.

La vente tombe à l'eau

Alors que tout devait être signé, Jack Kachkar rentre précipitamment aux Etats-Unis le lendemain dans l'optique de rassurer sa banque qui commençait à s'inquiéter suite à différents articles sortis dans la presse qui ne faisait pas l'éloge, bien au contraire, de l'homme d'affaires. Les doutes s'étaient accumulés et Robert-Louis Dreyfus avait décidé de stopper le processus de vente en mars. Doutes qui s'étaient bien vérifiés et qui avaient confirmé que Kahckar était en réalité un escroc. En 2011, il avait d'ailleurs été condamné à verser 500 000€ à Margarita Louis-Dreyfus avant d'être condamné en 2019 à 30 ans de prison aux Etats Unis et à verser plus de 100M$ pour avoir causé la faillite d'une banque.