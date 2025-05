Un entraîneur s’annonce à l’OM la saison prochaine !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une saison éprouvante, Roberto de Zerbi va pouvoir reprendre des forces avant de replonger dans la folie marseillaise. Lié jusqu'en 2027, le coach de l'OM a fait savoir qu'il souhaitait rester dans la cité phocéenne la saison prochaine. Mais avant de trancher définitivement, l'ancien entraîneur de Brighton souhaite éclaircir quelques questions avec ses supérieurs.

L’OM a mis un point d’honneur à bien terminer la saison. Le club marseillais a clôturé cet exercice sur un succès convaincant face à Rennes au Vélodrome (4-2). Une manière de célébrer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Cette deuxième place permet à l’OM d’y voir plus clair sur ses ambitions et ses besoins. L’effectif sera renforcé et l’OM espère qu’il restera sous les ordres de Roberto de Zerbi.

De Zervi veut rester, mais...

Avant la rencontre, le technicien italien avait lâché un message clair au sujet de son avenir. « A partir de dimanche, on aura le temps de parler avec le club, de faire le bilan, car ça a été une saison longue et pas facile. Ma volonté est de rester ici, je l’ai dit plusieurs fois » a-t-il déclaré. Ce discours a légèrement changé après le match. « La saison prochaine, pour être franc, il faut que je parle avec le club, qu'on analyse, qu'on voie ce qu'il s'est passé cette saison, les erreurs que j'ai pu faire moi personnellement, puis ce qui n'a pas été cette saison de manière générale, et ensuite essayer de définir un programme pour le futur, pour la saison suivante » a confié De Zerbi.

Benatia lui apporte sa confiance

Directeur du football de l’OM, Medhi Benatia devrait être l’un des interlocuteurs privilégiés de De Zerbi. Malgré quelques étincelles durant la saison, le responsable ne souhaite pas de changement sur le banc. « Oui, personnellement, je connais bien la valeur de notre entraîneur. Il a toujours trouvé les solutions. Quand on parle de difficultés, il faut rester mesuré. Notre qualification n’est pas volée, on a vu une grand amélioration du niveau de jeu. J’ai vu en conférence de presse qu’il a dit qu’il en attendait plus, c’est un perfectionniste, c’est normal. On a pris du plaisir. En fin de saison, on doit se rencontrer, il va y avoir pas mal de discussions pour voir comment chacun voit son futur. Mais on est content de l’investissement. De Zerbi vit pour son travail, il arrive à 8h et il repart à 17h » a déclaré Benatia ce samedi.