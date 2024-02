Un drame est annoncé en direct pour un joueur de l'OM

La rédaction

En grande difficulté depuis sa signature à l'OM alors qu'il avait réalisé une magnifique Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi ne cesse de décevoir les supporters marseillais, lassés de ses prestations depuis quelques mois. Cependant, Daniel Riolo apporte une information cruciale qui peut amener à une lecture différente.

L’arrivée d’Azzedine Ounahi s’était accompagnée d’un grand enthousiasme à l’OM. Il faut dire que l’international marocain sortait d’une Coupe du monde très aboutie, mais il n’a jamais retrouvé son meilleur niveau à Marseille. Daniel Riolo avance d’ailleurs une explication.

Ounahi, les révélations de Riolo

« Au mois de novembre, Ounahi a perdu un ami très proche, et c'est visiblement quelque chose qui l'a beaucoup perturbé. Est-ce que cela explique ses performances, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la vie d'un homme, on peut estimer que ça compte », révèle le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

