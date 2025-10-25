Un crack choque l’OM : De Zerbi a sa réponse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 18 ans, Robinio Vaz est la révélation de ce début de saison à l’OM, où il bénéficie de la confiance de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a « un faible » pour son jeune attaquant, qui l’impressionne par sa capacité à résister à la pression du Vélodrome. Pour Saidou Dia, son entraîneur en U12 au FC Mantois 78, l’explication vient peut-être des matchs de quartier qu’il jouait quand il habitait encore à Mantes-la-Jolie.

Arrivé à l’été 2024 en post-formation en provenance de Sochaux, Robinio Vaz est la surprise du début de saison à l’OM. Auteur de deux buts en Ligue 1, contre le Paris FC (5-2) et Le Havre (6-2), l’attaquant âgé de 18 ans bluffe tout son monde à Marseille, à commencer par Roberto De Zerbi.

« Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile » « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser », a déclaré l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse. « Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux. »