Un crack choque l’OM : De Zerbi a sa réponse !

À 18 ans, Robinio Vaz est la révélation de ce début de saison à l’OM, où il bénéficie de la confiance de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a « un faible » pour son jeune attaquant, qui l’impressionne par sa capacité à résister à la pression du Vélodrome. Pour Saidou Dia, son entraîneur en U12 au FC Mantois 78, l’explication vient peut-être des matchs de quartier qu’il jouait quand il habitait encore à Mantes-la-Jolie.
Arrivé à l’été 2024 en post-formation en provenance de Sochaux, Robinio Vaz est la surprise du début de saison à l’OM. Auteur de deux buts en Ligue 1, contre le Paris FC (5-2) et Le Havre (6-2), l’attaquant âgé de 18 ans bluffe tout son monde à Marseille, à commencer par Roberto De Zerbi.
« Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile »
« J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser », a déclaré l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse. « Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux. »
« Tu as beaucoup, beaucoup plus de pression que dans un stade »
« Robinio ne semble ressentir aucune pression au Vélodrome », a confié Saidou Dia, entraîneur de Robinio Vaz en U12 au FC Mantois 78, à L'Équipe. Selon lui, « la différence s'est peut-être faite pendant les vacances, à l'adolescence, il y avait souvent des matches de quartiers, entre villes ou entre départements, le 78 contre le 92, etc. Quand tu joues ces matches-là, avec tous les jeunes autour, tu as beaucoup, beaucoup plus de pression que dans un stade. Le moindre crochet, le moindre dribble que tu te prends, tu en entends parler pendant des mois. »