Un champion du monde à l'OM : Ce «très bon» joueur annoncé à Marseille !

Axel Cornic

Applaudi la saison dernière avec des prestations de haut niveau, Géronimo Rulli n’est pas au mieux du côté de l’Olympique de Marseille. Les critiques se font évidemment de plus en plus nombreuses, avec l’international argentin qui peut toutefois compter sur un soutien assez inattendu.

Les bonnes performances marseillaises sont souvent venues de quelques cadres. Géronimo Rulli en est un ou plutôt l’était, puisqu’il n’est plus le rempart infranchissable qui sauvait l’OM et Roberto De Zerbi il y a encore quelques mois. De quoi alimenter les débats, avec d’ailleurs une nouvelle erreur lors de la défaite contre le LOSC (1-0).

« L’OM peut se vanter d’avoir un très bon gardien » Interrogé par Le Phocéen, Sébastien Frey a pourtant assuré que Rulli est le gardien qu’il faut à l’OM. « Je suis attentivement ses performances. Pour moi, l’Olympique de Marseille peut se vanter d’avoir un très bon gardien. C’est un gardien moderne, décisif, qui a enchaîné les grosses performances » a expliqué l'ancien international français