Un cadre de l’OM déclare sa flamme... à une autre équipe !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi reste profondément attaché à son club formateur, Boca Juniors. Le défenseur argentin de 26 ans continue de parler de l'équipe sud-américaine comme son « club de cœur ». Malgré tout, il se dit très fier de porter le brassard de capitaine dans la cité phocéenne.

Roberto de Zerbi n’a pas tergiversé avant de choisir son capitaine. Très vite, dès les matches de préparation, le coach de l’OM a pris la décision de confier ce rôle à Leonardo Balerdi, présent à Marseille depuis 2020. Au cours d’un entretien accordé à BFM Marseille, le défenseur argentin a affiché sa fierté.

Mercato - OM : Le transfert du futur «meilleur numéro 9» déjà annoncé ?

➡️ https://t.co/hT7XRF9Gmw pic.twitter.com/FbIjekRrhL — le10sport (@le10sport) March 5, 2025

« Je suis content »

« Je suis fier de porter ce brassard. C’était en début de saison lorsque l’on participait aux matches amicaux. Il m’avait désigné. Je ne sais pas si ça la façon dont j’ai pris cette responsabilité lui a plu. Mais je ne suis pas le seul capitaine. Rongier, Rulli, Rabiot, Kondogbia sont aussi des leaders avec leurs expériences, ils font beaucoup de choses. Je suis content d’être le capitaine » a confié Balerdi.

« Boca Juniors ? Mon club de cœur »

Malgré cette promotion, Balerdi reste profondément attaché à Boca Juniors, son club formateur. « Je fais toujours la comparaison avec Boca Juniors, qui est mon club de cœur (...) La passion est la même qu’à l’OM. Même lorsque l’on joue à l’extérieur, il y a des gens de Marseille. Quand j’étais petit, j’ai vu le capitaine de Boca et vu ce que ça représente de porter le brassard. Boca est le plus grand club en Argentine, comme Marseille en France, l’exigence et la responsabilité qu’on doit avoir, c’est beaucoup » a-t-il confié. Balerdi a les deux équipes chevillées au corps. Alors Vélodrome ou Bombonera ? « Je vais le faire plus facile: en Europe, le Vélodrome, en Amérique du Sud, la Bombonera. (Choisir?) Je ne peux pas! Je suis heureux d’avoir joué dans les deux » a lâché l'Argentin avec le sourire.