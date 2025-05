Transferts : Un champion du monde recale le PSG pour l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et l'OM, Robert Pirès a fait son choix. Après une solide formation à Metz, celui qui deviendra, quelques semaines plus tard champion du monde 1998 avait décidé de signer pour le club marseillais. Une signature qu'il ne regrette aucunement. En marge des 125 ans de l'OM, l'ancien milieu de terrain est revenu sur cette opération.

Invité de Mohamed Bouhafsi sur RTL ce dimanche, Robert Pirès est revenu sur sa signature à l’OM en 1998, en marge des 125 ans du club marseillais. Présent au Vélodrome vendredi pour célébrer cet anniversaire, l’ancien milieu de terrain a révélé qu’il avait choisi la formation phocéenne au détriment d’autres grandes équipes français comme le PSG ou encore l’AS Monaco.

Pirès ne regrette pas sa signature

« J’étais au centre de formation de Metz lors de la finale de Ligue des champions. Évidemment, on s’imagine à la place de Didier Deschamps en train de soulever la Coupe de cette Champions League. Mon transfert ? Pour moi, c’était soit le PSG, l’OM ou Monaco. Je choisis l’OM. Quel bon choix ! Je suis très fier d’avoir joué pour l’OM. Bon ça n’a été que deux saisons, mais deux belles saisons. J’ai appris beaucoup de choses. C’est Rolland Courbis qui est venu me chercher avec Robert Louis-Dreyfus alors que j’étais à Metz. C’est un choix qu’il fallait faire, il y avait cette passion, les gens respirent pour ce club. Et aujourd’hui de rejouer au Vélodrome, c’est un grand plaisir » a confié Pirès.

« Marseille quoi qu’il arrive, restera le premier, mais... »

Mais ces deux années ont été suffisantes pour créer un lien solide. Malgré tout, Pirès a révélé qu’il ne serait pas mécontent d’une victoire au PSG en Ligue des champions cette saison. « J’ai été à l’Emirates. Il faut être objectif, le PSG possède une équipe de qualité, techniquement, c’est fort. Si le PSG remporte cette C1, ce serait mérité et il faut le dire. Marseille quoi qu’il arrive, restera le premier. Et demain si c’est le PSG, ce sera le PSG » a-t-il lâché.