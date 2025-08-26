Transferts : Surprise, l’OM active une nouvelle piste

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour renforcer son entrejeu. Alors qu’Adrien Rabiot est toujours placé sur la liste des transferts, le club phocéen cherche activement des renforts. Dani Ceballos (Real Madrid) et Florentino Luis (Benfica) sont désormais au cœur des discussions.

Le milieu de terrain de l’OM pourrait encore beaucoup bouger avant la clôture du mercato. Depuis sa mise à l’écart après une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot figure sur la liste des transferts. En parallèle, les dirigeants marseillais travaillent pour combler ce vide et apporter plus de densité au cœur du jeu. Plusieurs profils sont suivis, notamment celui de Dani Ceballos.

Un milieu de terrain activement recherché Ce dossier serait à un stade avancé. Le milieu du Real Madrid, en quête de temps de jeu, a donné son feu vert à l’OM pour un prêt, selon plusieurs sources. Les négociations se poursuivent avec la Casa Blanca pour finaliser l’opération. Mais ce mardi, un nouveau nom est apparu : celui de Florentino Luis.