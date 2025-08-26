Transferts : Surprise, l’OM active une nouvelle piste

À quelques jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour renforcer son entrejeu. Alors qu’Adrien Rabiot est toujours placé sur la liste des transferts, le club phocéen cherche activement des renforts. Dani Ceballos (Real Madrid) et Florentino Luis (Benfica) sont désormais au cœur des discussions.
Le milieu de terrain de l’OM pourrait encore beaucoup bouger avant la clôture du mercato. Depuis sa mise à l’écart après une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot figure sur la liste des transferts. En parallèle, les dirigeants marseillais travaillent pour combler ce vide et apporter plus de densité au cœur du jeu. Plusieurs profils sont suivis, notamment celui de Dani Ceballos.
Un milieu de terrain activement recherché
Ce dossier serait à un stade avancé. Le milieu du Real Madrid, en quête de temps de jeu, a donné son feu vert à l’OM pour un prêt, selon plusieurs sources. Les négociations se poursuivent avec la Casa Blanca pour finaliser l’opération. Mais ce mardi, un nouveau nom est apparu : celui de Florentino Luis.
Une nouvelle piste émerge
D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM a approché Benfica avec une offre de prêt incluant une obligation d’achat. Lié au club portugais jusqu'en 2027, Florentino Luis pourrait être la surprise du mercato olympien. Reste à savoir ce qu'il se passera avec Ceballos.