Transferts - Rabiot : «Une très bonne nouvelle» annoncée à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM a enregistré les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan Riley et Facundo Medina. Un recrutement prometteur, mais pour Walid Acherchour, le véritable coup de force du club phocéen réside ailleurs : avoir réussi à conserver ses piliers, notamment Leonardo Balerdi et Adrien Rabiot, revenus récemment à l’entraînement.

Le coup de chapeau d'Acherchour

« On n’a pas à être séduit par le mercato de l’OM. Parce que l’on est en année 2, et c ‘est déjà une très bonne nouvelle d’avoir gardé les forces vives de la saison passée. Ce n’était pas garanti de revoir De Zerbi, Greenwood, Rulli, Balerdi, Rabiot à la Commanderie. Il y a des choses qui sont plutôt cohérentes. On va voir la suite » a déclaré le chroniqueur sur le plateau de l'After Foot sur RMC.