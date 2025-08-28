Transferts - OM : «Une folie» annoncée avec Adrien Rabiot ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot se retrouve au centre d’une polémique après sa bagarre avec Jonathan Rowe, qui l’a conduit sur la liste des transferts. Mais cette décision portée par le duo Pablo Longoria/Medhi Benatia est loin de faire l’unanimité à Marseille. Certains estiment que l’OM ne peut se séparer du milieu de terrain français, surtout avant le retour en Ligue des champions.

Adrien Rabiot se retrouve au centre d’une véritable polémique après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts par sa direction qui souhaite marquer le coup. La situation ne se limite pas à l’altercation elle-même : la mère de Rabiot, Véronique, a publiquement critiqué la direction de l’OM, notamment Pablo Longoria et Medhi Benatia, envenimant selon certains la situation.

Le cas Rabiot inquiète à Marseille L’affaire continue d’alimenter les discussions dans le milieu du football et parmi les supporters, avec des avis partagés sur la gravité réelle de la situation et la responsabilité des acteurs impliqués. Président de l’ASC Vivaux Sauvagère à Marseille, Omar Keddadouche plaide pour une réintégration de Rabiot à l’OM. Il a justifié son choix.