Transferts - OM : Un retour surprise est annoncé !

Présent en conférence de presse ce jeudi, Habib Beye a loué les qualités d'Ismaël Koné, prêté par l'OM jusqu'à la fin de la saison. Ironie du calendrier, le joueur disputera le dernier match de la saison au Vélodrome, et certainement le dernier sous le maillot noir et rouge. Face aux journalistes, le technicien a confirmé qu'il serait difficile de le conserver la saison prochaine.

Ismaël Koné va retrouver le Vélodrome. Prêté avec option d’achat à Rennes, le milieu de terrain canadien affrontera sa formation ce samedi avec l’envie de terminer au mieux la saison. Il sera ensuite temps de penser à la suite. « Je suis sous contrat avec l'OM, on va voir cet été, pour l’instant je n’ai pas envie de me poser de questions » a coupé court le joueur.

Coup de froid pour Koné

Mais en coulisses, Rennes semble avoir tranché. Présent en conférence de presse ce jeudi, Habib Beye a laissé entendre qu’il serait difficile pour son équipe de lever son option d’achat estimée à 14M€. Malgré ses qualités, Koné ne devrait donc pas être conservé.

« Ismaël est un joueur d'une immense qualité, mais... »

« Il y a une différence entre le souhait d'un coach et la possibilité d'un club à faire une opération comme celle-ci. On est aussi conditionné à la clause. Aujourd'hui, sur le joueur qu'il est, s'il est titulaire avec moi contre Nice (2-0, samedi dernier), c'est que c'est un joueur sur lequel je compte et dont j'identifie les qualités très fortes. Après, il y aura aussi une opération à réaliser et il faut aussi être conscient qu'on va récupérer douze prêts, et qu'avant de pouvoir dire qu'il faut pérenniser notre effectif, il va aussi falloir se concentrer sur le nombre de joueurs qu'on va avoir dans un premier temps. Mais Ismaël est un joueur d'une immense qualité » a déclaré Beye dans des propos rapportés par L’Equipe.