OM - 14M€ : Il vend la mèche pour son transfert ?

Six mois seulement après son arrivée en provenance de Watford, Ismaël Koné a quitté l’OM l’hiver dernier pour rejoindre Rennes, où il a été prêté avec une option d’achat estimée à 14M€. Alors qu’il retrouvera ses anciens coéquipiers samedi à l’occasion de la dernière journée de championnat, le milieu de terrain âgé de 22 ans s’est exprimé sur son avenir.

Comme Elye Wahi et Lilian Brassier, Ismaël Koné a rapidement quitté l’OM. Arrivé l’été dernier en provenance de Watford, l’international canadien (28 sélections) a été prêté avec option d'achat au Stade Rennais cet hiver. Ce qui lui a permis de retrouver du temps de jeu, lui qui a participé à 12 des 13 matchs de Rennes sous les ordres d’Habib Beye et qui retrouvera l’OM samedi prochain pour le compte de la dernière journée de Ligue 1.

Ismaël Koné évoque ses retrouvailles avec l’OM

« J’attends tous les matchs (sourire) ! Le Vélodrome, c’est un beau stade, sur une pelouse que je n’ai pas pu fouler aussi souvent que j’aurais voulu… Cela va être bien pour moi si j’ai l’opportunité de jouer et de retrouver certains joueurs et visages familiers ! », a confié Ismaël Koné à Ouest-France avant son retour au Stade Vélodrome.

« Je veux juste pouvoir jouer mon foot, prendre du plaisir »

Le milieu de terrain âgé de 22 ans a également évoqué son avenir : « Je suis sous contrat avec l’OM, on va voir cet été, pour l’instant je n’ai pas envie de me poser de questions. Je l’avais dit il y a quelques mois : je veux juste pouvoir jouer mon foot, prendre du plaisir. J’en ai retrouvé beaucoup ici, une autre énergie, grâce à des coéquipiers et un club qui m’ont accueilli à bras ouverts. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici. » Rennes a une option d'achat estimée à 14M€ pour recruter définitivement Ismaël Koné, sous contrat jusqu'en juin 2029 avec l'OM.