Adrien Rabiot : La polémique sur les réseaux sociaux ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Adrien Rabiot a toujours répondu présent pour l’OM cette saison et ce, quelque soit le poste auquel Roberto De Zerbi l’alignait dans son onze de départ. Ses performances ont impressionné à l’OM, mais pas partout puisqu’il n’a pas été retenu dans l’équipe-type de la saison en Ligue 1. De quoi faire jaser à Marseille et notamment chez le principal intéressé.

Le dimanche 11 mai avait lieu la 33ème cérémonie des Trophées UNFP au Pavillon Gabriel. Malgré sa régularité et son importance dans les résultats de l’OM cette saison, Adrien Rabiot n’était pas nommé dans la catégorie des meilleurs joueurs et son nom n’a pas non plus figuré dans le onze de la saison en Ligue 1. Une injustice d’après Kevin Diaz.

Kevin Diaz s’offusque de la présence de Doué à la place de Rabiot dans le XI de la saison

« Que Rabiot ne soit pas dans le onze, je suis désolé… Pour moi, c’est l’un des meilleurs. Il est devant Doué par exemple dans cette équipe vu qu’ils ont mis Doué au milieu de terrain. Il n’est pas titulaire indiscutable au PSG », confiait le consultant de RMC pendant l’After Foot de dimanche soir dans la foulée de la cérémonie des Trophées UNFP. Et Kevin Diaz n’est pas le seul à se trouver dans l’incompréhension la plus totale à ce sujet. Élu meilleur stade de Ligue 1, l’Orange Vélodrome a été à l’honneur sur le compte Instagram de l’Olympique de Marseille.

Rabiot valide le coup de gueule d’un internaute concernant l’équipe-type de Ligue 1 sur Instagram !

Ce qui a permis à Adrien Rabiot de s’interroger sur un désaccord tout bonnement impossible à ses yeux. « La question faisait-elle débat ? ». Il n’en fallait pas plus pour titiller un internaute dans la section commentaires de la publication de l’OM en réponse au post d’Adrien Rabiot : « Celle de te mettre dans le XI de l’année non plus, et pourtant... ». Quasiment immédiatement, l’international français a validé le point de vue de l’internaute en question. « Excellente réponse ». Autant dire que la pilule n’est pas passée chez Rabiot concernant son absence dans le XI de la saison de Ligue 1…