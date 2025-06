Transferts : L’OM a snobé un «immense joueur»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba a choisi l'AS Monaco. Absent des terrains depuis septembre 2023, le milieu de terrain espère relancer sa carrière en Ligue 1. Mais de nombreuses interrogations subsistent quant à sa condition physique. Champion du monde 1998, Christophe Dugarry reconnaît le talent du joueur, tout en estimant qu’il a parfois fait preuve de trop de présomption.

Paul Pogba va faire son retour ! Le milieu de terrain va découvrir la Ligue 1, non pas à l ’OM , qui n’a pas creusé cette piste, mais avec l’ AS Monaco . Pour Christophe Dugarry, le talent de Pogba est évident. « Ça a été un immense joueur, qui a marqué sa génération et le football français. J’ai kiffé ce garçon » a confié le champion du monde 1998. Mais selon lui, il ne faut pas s’emballer.

Pogba en grande souffrance ?

Selon Dugarry, la réussite de Pogba à l’AS Monaco n’est pas assurée. « Personne ne sait ce que vaut Pogba aujourd’hui, combien de temps il va falloir pour qu’il retrouve son niveau et combien de temps il va jouer sans se blesser. A quel poste ? On n’en sait rien. S’il veut avoir une chance de retrouver son niveau, je ne vais pas dire que c’est impossible, parce que rien n’est impossible dans le football, mais ça fait deux ans qu’il n’a pas joué. Et ça fait même quatre ans qu’il n’a pas retrouvé son véritable niveau…C’est sous-estimer le rythme de la compétition, des autres joueurs qui sont à Monaco » a déclaré l’attaquant durant l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC.