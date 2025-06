Pogba à l’OM, la catastrophe évitée de peu

Alexis Brunet

C’est sans doute l’un des coups de l’été en Ligue 1. Alors qu'il était pisté par plusieurs clubs dont l’OM, Paul Pogba devrait rebondir du côté de l’AS Monaco et ainsi relancer sa carrière. Mais Pierre Ménès ne croit pas du tout possible que le champion du monde retrouve son niveau et Marseille aurait donc bien fait de ne pas tenter le pari.

Le cauchemar de Paul Pogba serait sur le point de prendre fin. Après plusieurs années sans jouer, le Français devrait signer très prochainement du côté de l’AS Monaco, pour essayer de relancer sa carrière. Le champion du monde 2018 devrait donc découvrir la Ligue 1, après des passages plus ou moins réussis du côté de la Juventus ou de Manchester United.

Ménès ne croit pas au retour en forme de Paul Pogba Forcément, la très probable arrivée de Paul Pogba en Ligue 1 fait parler, à commencer par Pierre Ménès. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste a donné son avis sur le milieu de terrain. Force est de constater que l’ancien pensionnaire du CFC ne croit pas tellement en l’ex joueur de la Juventus de Turin. « Quand il était question que Pogba signe à l’OM, je trouvais que c’était une mauvaise idée. J’ai échangé avec certains supporters de l’ASM, et je leur disais que c’était aussi une mauvaise idée pour Monaco. Parce qu’il a 32 ans, qu’il n’a pas joué depuis presque deux ans. Il a été blessé, puis suspendu, puis il a eu des problèmes avec son frère. Ça fait trois qu’il n’est plus footballeur, et c’est rédhibitoire pour moi. Il y a énormément d’interrogations et de risques. Personnellement, je n’aurais pas pris de risque sur le plan sportif. Je ne suis pas emballé par cette idée et j’ai peur que beaucoup déchantent, mais je serais ravi de me tromper. »