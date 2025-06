Paul Pogba : L’OM se lâche en privé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur le point de s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’AS Monaco, Paul Pogba aurait pu faire son retour du côté de l’OM. Une possibilité étudiée par les dirigeants marseillais, qui y ont finalement rapidement renoncé. En privé, ils souhaitent malgré tout le meilleur à l’international français, même s’il évoluera dans un club rival.

Six mois après la résiliation de son contrat avec la Juventus, le retour de Paul Pogba est imminent. L’international français (91 sélections) devrait très bientôt s'engager pour les deux prochaines saisons avec l’AS Monaco. Un accord en ce sens a été trouvé et le milieu âgé de 32 ans sera donc en Ligue 1 la saison prochaine, mais pas à l’OM.

Les raisons qui ont refroidi l’OM Comme indiqué par RMC Sport, les dirigeants marseillais ont pensé à recruter Paul Pogba, mais y ont rapidement renoncé. La faute à un secteur de jeu déjà très fourni à l’OM et les attentes que son arrivée aurait provoquées, surtout dans une ville comme Marseille. Le club a donc souhaité éviter des problèmes et des interrogations incessantes sur sa condition physique.