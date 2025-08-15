Transferts : Le gros départ qui touche l’OM

Après six saisons passées à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a décidé de ne pas prolonger son contrat et de rejoindre le Stade Rennais cet été. Un choix fort, qui marque la fin d’un cycle et suscite de l’émotion dans le vestiaire olympien, notamment chez Leonardo Balerdi, proche du milieu de terrain français.
Valentin Rongier va retrouver l'OM. Transféré à Rennes cet été, le milieu de terrain affrontera son ancienne équipe pour le compte de la première journée de Ligue 1. Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, le joueur, ne parvenant pas à s'entendre avec sa direction pour une prolongation, a pris la décision de s'envoler pour la Bretagne
Le vestiaire sort du silence pour Rongier
Ce départ laisse un vide dans le cœur des supporters comme dans celui de certains coéquipiers, à commencer par Leonardo Balerdi, qui a toujours partagé le terrain avec lui depuis son arrivée au club. En conférence de presse, le joueur de l'OM lui a rendu hommage.
« Ça m'a touché »
« Ça m'a touché quand il est parti. Quand je l'ai vu avec le maillot de Rennes, ça m'a fait bizarre. j'ai connu l'OM avec lui, pendant six années. C'était son moment pour partir, c'était sa décision, je lui souhaite le meilleur » a confié Balerdi dans des propos rapportés par Le Phocéen.