Transferts : Le gros départ qui touche l’OM

Après six saisons passées à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a décidé de ne pas prolonger son contrat et de rejoindre le Stade Rennais cet été. Un choix fort, qui marque la fin d’un cycle et suscite de l’émotion dans le vestiaire olympien, notamment chez Leonardo Balerdi, proche du milieu de terrain français.

Valentin Rongier va retrouver l'OM. Transféré à Rennes cet été, le milieu de terrain affrontera son ancienne équipe pour le compte de la première journée de Ligue 1. Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, le joueur, ne parvenant pas à s'entendre avec sa direction pour une prolongation, a pris la décision de s'envoler pour la Bretagne

Le vestiaire sort du silence pour Rongier Ce départ laisse un vide dans le cœur des supporters comme dans celui de certains coéquipiers, à commencer par Leonardo Balerdi, qui a toujours partagé le terrain avec lui depuis son arrivée au club. En conférence de presse, le joueur de l'OM lui a rendu hommage.