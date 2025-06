Transferts : La première recrue de l’OM, c’est lui ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato de l’OM se fait attendre. Alors que le club n’a toujours pas officialisé sa première recrue, Pablo Longoria et Medhi Benatia activent plusieurs pistes, notamment en défense, identifiée comme la priorité de l’été. Ces derniers jours, les rumeurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Mais qui sera le premier à poser ses valises sur la Canebière ?

À l’OM, un mercato agité est annoncé, mais pour l’heure, c’est le calme plat. Le mois de juillet approche à grands pas et toujours aucune recrue à l’horizon. Pourtant, selon plusieurs sources, ce ne serait plus qu’une question de jours avant que la première signature ne soit officialisée. La piste menant à Facundo Medina (RC Lens) serait particulièrement chaude, même si la conclusion tarde à se dessiner. « On m’a dit qu’il y avait un léger ralentissement. Si Lens affiche des prétentions financières élevées, c’est normal qu’il y ait des postures de négociation », a indiqué Daniel Riolo sur RMC.