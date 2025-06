Fake news à l’OM : L’annonce à l’étranger !

Le mercato bat son plein et l’Olympique de Marseille a l’intention d’offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi, après les arrivées d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley. En effet, les médias italiens ont annoncé que le club phocéen travaillerait notamment à en échange avec l’AS Roma.

Un nouveau gros dossier alimente les débats mercato, du côté de Marseille. A la recherche de renforts en défense en vue de la saison prochaine, l’ OM aurait décidé d’activer la piste menant à Evan Ndicka , international ivoirien de 25 ans qui évolue actuellement à l’ AS Roma .

Plusieurs médias en Italie ont en effet annoncé que les Marseillais discuteraient avec leurs homologues romains d’un possible échange, impliquant le défenseur central. Côté OM , c’est Ismaël Koné qui devrait faire le chemin inverse en rejoignant donc la Roma , après avoir été prêté au Stade Rennais en janvier.

« Nous n'avons pas connaissance de négociations entre la Roma et le club français »

Des nouvelles indiscrétions nous arrivent toutefois de l’autre côté des Alpes. Interrogé sur ce sujet, Enrico Camelio a en effet expliqué qu’il n’y aurait rien entre l’OM et l’AS Roma. « Nous n'avons pas connaissance de négociations entre la Roma et le club français pour Ndicka » a déclaré le journaliste de Radio Radio.